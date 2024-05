Sarah Jessica Parker über «And Just Like That...»: Es wird kompliziert

Die Fans von «And Just Like That...» können sich auf neue spannende Handlungsstränge freuen. Während ihres Auftritts in der Talkshow «Today with Hoda & Jenna» sprach die Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (59) über die Dreharbeiten zur dritten Staffel. «Es fühlt sich einfach sehr schön an. Es wird vielschichtig und komplex und kompliziert sein, wie immer – besonders in Carries Leben», teaserte sie an. Die neue Staffel habe eine ganz besondere Qualität.