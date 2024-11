Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick: Sohn James startet durch

Für James Wilkie Broderick ist der Part in «Elsbeth» sein bisher grösster Auftritt vor der Kamera. Vorher spielte er nur einen kleinen Part in der Miniserie «Lady in the Lake» mit Natalie Portman (43). In den Credits wird er als Bediensteter eines Country Clubs geführt. In der New Yorker Theaterszene ist der Nachwuchsdarsteller aber schon länger aktiv. Parallel studiert er Schauspiel an der Brown Universität.