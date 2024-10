Sarah Jessica Parker unterstützt Kamala Harris

Passend dazu sitzt auf dem Bild zur Nachricht eine ihrer Katzen vor ihr auf dem Fensterbrett. Parker selbst reckt ein Schild mit den Namen von Harris und ihrem Vizekandidaten Tim Walz (60) in die Höhe. Mit der Katzenlady–Anmerkung bezog sich die Schauspielerin nicht nur auf ihre Figur aus «Sex and the City» und «And Just Like That...». 2021 bemängelte Donald Trumps (78) Vize JD Vance (40) in einer Rede, die USA würden «von einem Haufen kinderloser Katzenladys» regiert. Diese seien «mit ihrem eigenen Leben und den Entscheidungen, die sie getroffen haben, unglücklich» und würden dies auf das Land übertragen wollen.