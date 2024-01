Sarah Kern muss als erster Promi das Dschungelcamp verlassen

«Ein bisschen traumatisiert» zu sieben Sternen

Für Kim Virginia ging es zum vierten Mal in Reihe in die Dschungelprüfung. Es sei für sie traurig zu wissen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer sie leiden sehen möchten. Man überlege, was man falsch mache, wenn man so oft gewählt wird. «Im Darm von Cobra 11» musste sie jammernd vorbei an Schlangen und Ratten durch enge Gänge krabbeln und unter anderem Fisch– und Fleischabfälle durchwühlen, um Sterne zu finden und so Lebensmittel für das Camp zu erspielen.