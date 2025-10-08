Sarah Kuttner hat sich nie um «geilere, grössere Sendungen» bemüht

Sarah Kuttner möchte nicht wie Gottschalk sein

Das bedauere Kuttner aber auch nicht, denn sie sei «mit der Rolle der Prominenten nie so richtig glücklich» gewesen. Und ausserdem sei das Fernsehen mittlerweile auch hinfällig, wie die Moderatorin meint. Für sie sei das allerdings kein Problem, denn Dinge veränderten sich eben. «Ich will nicht wie Thomas Gottschalk sein, der die ganze Zeit sagt, wie scheisse alles Neue ist», führt Kuttner aus. «Ich finde YouTube toll, ich mag, dass ich jetzt meine eigene Regisseurin sein kann, dass ich auf meinem kleinen Kanal oder auch bei Instagram für Leute wie mich senden kann. Ohne Druck, ohne Schminke.»