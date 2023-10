Sarah Michelle Gellar: Emotionale Worte über Shannen Doherty

Die Schauspielerin Shannen Doherty (52) kämpft seit vielen Jahren gegen den Krebs. 2015 erhielt der «Charmed»–Star erstmals die Diagnose Brustkrebs. 2020 gab sie bekannt, erneut an Brustkrebs im vierten Stadium erkrankt zu sein. Im Juni dieses Jahres erklärte Doherty, dass der Krebs Metastasen in ihrem Gehirn gebildet habe – ein erschütterndes Update. US–Schauspielerin Sarah Michelle Gellar (46) findet in einem Interview nun rührende Worte für ihre Freundin und Kollegin und gibt zudem ein Gesundheits–Update.