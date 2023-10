Sarah Michelle Gellar kann nach Zahnfleisch-Operation wieder lächeln

Sarah Michelle Gellar wurde als Buffy Summers in der Serie «Buffy – Im Bann der Dämonen» bekannt. Ihre erste grosse Kino–Rolle hatte sie im Horrorfilm «Ich weiss, was du letzten Sommer getan hast» (1997), am Set lernte sie ausserdem ihren jetzigen Ehemann Freddie Prinze Jr. kennen. Das Paar feierte erst Anfang September seinen 21. Hochzeitstag. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.