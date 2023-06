Sarah Michelle Gellar: Süsse Geburtstagsgrüsse an Freundin Selma Blair

Seit «Eiskalte Engel» gehen sie durch dick und dünn

Die Schauspielerinnen lernten sich vor 25 Jahren am Set von «Eiskalte Engel» kennen. Mit dem Regisseur Roger Kumble (57) gibt es in Anlehnung an den Kultfilm jährliche «Geheimbund»-Treffen. Im Februar 2020 hatte Selma Blair auf ihrem Instagram-Account ein Dreier-Foto gepostet und dazu geschrieben: «Wer hätte gedacht, dass das ‹Eiskalte Engel›-Trio für immer halten würde?» Sie könne gar nicht richtig zeigen, wie gut ihr der Besuch ihrer Freunde tue. 2018 hatte sie öffentlich gemacht, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist.