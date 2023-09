Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. feiern 21. Hochzeitstag

Rauschende Hochzeits–Party 2002 in Mexiko

Dass aus der Begegnung eine jahrzehntelange glücklich Ehe resultieren könnte, hätten die beiden Hollywood–Stars zu dem Zeitpunkt vermutlich nicht für möglich gehalten. Im Jahr 2002 gaben sie sich schliesslich in Mexiko das Ja–Wort und feierten zu Mariachi–Klängen ein rauschendes Hochzeitsfest. Im selben Jahr standen die beiden auch noch einmal gemeinsam vor der Kamera, in der Abenteuerkomödie «Scooby–Doo». Zuvor hatte Sarah Michelle Gellar bereits durch ihre Rolle als Vampirjägerin in der Serie «Buffy – Im Bann der Dämonen» Weltruhm erlangt.