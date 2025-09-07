Sarah und Julian Engels haben sich ihr Traumhaus gekauft

«Ein neues Kapitel beginnt: Nach sechs Jahren haben wir unser gemeinsames Traumhaus gekauft», heisst es in dem Posting. Ein Clip zeigt das sich küssende Paar Arm in Arm und mit einem Schlüssel ausgerüstet vor einer Haustür. «Ja, eigentlich habe ich vor sechs Jahren für mich mein Zuhause in meinem Mann und meiner Familie gefunden, denn egal wohin es uns getrieben hat, dort wo mein Herz ist, ist mein Zuhause», erklärt Sarah Engels weiter.