Sasha: Sohn Otto «spielt lieber Schlagzeug als mit mir zu singen»

Wann Sasha seine Weltreise mit der Familie plant

Im vergangenen Jahr hat Sasha mit der Zeitschrift «Gala» über seinen grossen Plan gesprochen, einmal mit seiner Familie um die Welt reisen zu wollen. «Das müssen wir ja machen, bevor Otto in die Schule kommt», verrät er nun. «Deshalb peilen wir gerade 2024/25 an.» Zuvor erscheint Anfang 2023 noch Sashas neues Album. «Es ist ein lang gehegter Traum, der in Erfüllung geht, ähnlich wie der mit meiner Show», erzählt der 50-Jährige darüber. Ab dem 8. Oktober ist er mit dem Revue-Programm «This Is My Time - Die Show!» auf Tournee. Sein Studioalbum «This Is My Time. Love from Vegas» erscheint dann am 17. Februar 2023.