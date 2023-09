Sasha über Sohn Otto: «Meine Musik wird durch ihn noch ehrlicher»

Sasha (51) veröffentlicht am 8. September sein neues Album «This Is My Time. This Is My Life». Auf dem neuen Werk blickt der Sänger auf sein aufregendes Leben und seine grössten musikalischen Meilensteine zurück. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht der Musiker über die sehr persönlichen Songs auf dem Album, die Höhe– und Tiefpunkte seiner Karriere und seine Revue–Tournee «This Is My Time! – Die Show», die im Dezember weitergeführt wird. Zudem verrät Sasha, wie er Familie mit seinem Tourleben vereinbart und welche Pläne er mit seiner Ehefrau und Sohn Otto (4) hat.