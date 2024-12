Sasha und Ehefrau Julia «machen das erste Mal eine Weihnachtsparty»

Der zweite Band «Toto und der Mann im Mond» wurde kürzlich veröffentlicht. Warum wollten Sie gerne einen zweiten Band machen?

Julia Röntgen: Das Schreiben des ersten Buches hat uns einfach so viel Freude bereitet, dass wir uns gleich an eine Fortsetzung gemacht haben. Es tut einfach total gut, sich mit Kinderthemen auseinanderzusetzen in einer Welt, die gerade ziemlich anstrengend ist.