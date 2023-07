Sasha und Julia Röntgen: «Vorlesen ist ein sehr schönes Ritual»

Es scheint, dass Sie durch Ihren Sohn viele Ideen für Projekte bekommen...

Julia Röntgen: Ja, das ist so. Er lässt uns wieder Kind sein. Man entdeckt richtig wieder den Schelm in sich. So habe ich ihm zum Beispiel neulich mal Skittles in die Brotdose geschummelt. Eigentlich sind Süssigkeiten in der Kita verboten. Aber ich habe sie einfach in den Himbeeren versteckt. Und als wir neulich im Disneyland waren, da waren wir wie drei gleichwertige Kinder. Das war richtig schön.