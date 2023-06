Sohn Otto inspirierte das Paar

Schon häufiger hat Sasha mit und für Kinder gearbeitet, zum Beispiel als Coach bei der Sat.1-Show «The Voice Kids». Nun präsentiert er zusammen mit seiner Ehefrau ein Kinderbuch. Das Paar hat einen Sohn (4), durch den die Idee für das Buch entstanden ist. Auch die Hauptfigur Toto ist an ihren Sohn Otto angelehnt. In zehn Geschichten beantwortet das Autorenpaar viele Fragen, die Kinder vor dem Einschlafen haben. Zum Inhalt heisst es in einer entsprechenden Pressemitteilung: «Jede Nacht träumt Toto vom Mond und das Beste ist, mit seiner Rakete kann er sogar direkt dorthin fliegen! Umgeben vom Weltraum gilt es Abenteuer zu bestehen und witzige Momente zu erleben.»