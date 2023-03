Sie könnte nicht mit einem Mann zusammen sein, der sie nicht erotisch reize: «Da habe ich doch lieber viel Zärtlichkeit mit meinen Enkelkindern.» Ihr mangele es auch nicht an Bewerbern, aber sie habe eben gewisse Ansprüche. Wer denn ihr Typ wäre? «Der Richard David Precht, unser allseits bekannter Philosoph. Den finde ich optisch ganz gut», so Valencia. Jedoch wisse sie, dass sie in ihrer Stube über ihn denken würde: «Oh mein Gott, Junge, du findest dich aber auch richtig geil, oder?» Damit wäre jeglicher erotischer Reiz verloren. Männer, die so von sich eingenommen sind, finde sie unsexy.