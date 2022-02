Sat.1 begleitet Jochen Schropp bei einer Darmspiegelung

Bereits in der VOX-Show «Showtime of my Life - Stars gegen Krebs» hatte sich Schropp Anfang 2021 für die Krebsvorsorge stark gemacht. «Mein Vater und mein Opa sind an Krebs gestorben. Als ich gehört habe, dass es darüber eine Sendung geben soll, wollte ich direkt mitmachen», erzählte der Moderator damals im Interview mit spot on news. In der Sendung, eine zweite Staffel ist bereits für Februar angekündigt, liessen acht prominente Frauen und Männer ihre Hüllen fallen. Schropp erklärte dazu: «Es wird die wichtige Message mit Spass verbunden: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen können, dann könnt ihr das beim Arzt auch.»