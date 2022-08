Auch Oliver Pocher moderierte schon «Mein Mann kann»

«Mein Mann kann» lief zunächst von 2010 bis 2013 und wurde anfangs von Britt Hagedorn (50), später von Oliver Pocher (44) moderiert. Seit dem 18. Juli 2022 läuft die Neuauflage mit Boschmann jeweils montags um 20:15 Uhr. Bei der Show treten vier prominente Pärchen gegeneinander an. Die Frauen müssen dabei einschätzen, ob und wie gut ihre Männer in der Lage sind, bestimmte Aufgaben zu bewältigen. Am 15. August wird das Staffelfinale in Sat.1 und auf Joyn ausgestrahlt. Mit dabei sind unter anderem Silvia Wollny (57) und Joey Heindle (29) nebst Partner bzw. Partnerinnen.