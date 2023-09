Sie rocken wie AC/DC (seit 1973). Sie trällern wie ABBA (seit 1972) und schmettern wie Tina Turner (1939–2023) . Wie Sat.1 am Donnerstag mitteilte, holt der Münchner Sender 2024 mit «The Tribute – Die Show der Legenden» eine holländische Erfolgsshow nach Deutschland, in deren Mittelpunkt der Wettstreit zwischen Cover–Bands steht. In Holland geht das von Show–Guru John de Mol (68) entwickelte Originalformat bereits in die dritte Staffel.