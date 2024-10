Sat.1 holt Ingo Lenssen ins Programm zurück

«Wir geben unseren Zuschauerinnen und Zuschauern am Nachmittag wieder die etablierten Programme und Gesichter, die sie mögen und gern sehen wollen», so Rasmus in dem Gespräch. Konkret heisst dies, dass auf dem Sendeplatz um 15:00 Uhr «Auf Streife – Die neuen Einsätze» und «Lenssen hilft» laufen werden. Letzteres zeige den beliebten TV–Rechtsanwalt Ingo Lenssen in Aktion, wie er an der Seite seiner Mandanten um Gerechtigkeit kämpfe.