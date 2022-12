Sat.1 holt Luke Mockridge zurück: Seine Comedyshow läuft zur Primetime

Auf Twitter hiess es am Donnerstag (1.12.): «Kurzfristige Programmänderung. SAT.1 zeigt ‹A Way Back to Luckyland›, das aktuelle Programm von Luke Mockridge, am Freitag, 9. Dezember, in der PrimeTime.» Damit muss die Wiederholung der Rankingshow «111 chaotische Kollegen!» weichen, die ursprünglich diesen Sendeplatz belegte.