Sat.1 setzt Show ab: Moderations-Comeback von Luke Mockridge geplatzt

Was war passiert?

Auslöser für Entrüstung und Kritik war eine Folge des Podcasts «Die Deutschen» von Nizar (40) und Shayan, in dem Mockridge zu Gast war und in der es auch um die Paralympischen Spiele ging. In der bereits Mitte August veröffentlichten Episode sagte der Komiker unter anderem: «Also es gibt Menschen ohne Beine und ohne Arme, die wirft man ins Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.»



Unter anderem die ehemalige Bahnradsportlerin und zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel (33), seit einem Trainingsunfall im Jahr 2018 querschnittsgelähmt, machte auf einen entsprechenden – auf Instagram veröffentlichten – Ausschnitt aus dem Podcast aufmerksam und zeigte sich schockiert. «In meinem Herz brodeln gerade so viele Beschimpfungen... Ich verstehe nicht, wie man so menschenabwertend sein kann! Ja, man darf auch über Menschen mit Behinderung lachen. Aber das hier von Euch... das ist einfach unterirdisch!!», äusserste sie unter anderem in einem Kommentar. In ihren Storys sprach sie von «menschenverachtender Sch**».