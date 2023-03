Sat.1 weiterhin offen für neue Formate mit Birgit Schrowange

Im vergangenen Sommer stiess das TV-Comeback von Birgit Schrowange (64) mit «Birgits starke Frauen» in Sat.1 auf wenig Zuspruch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news deutet der Sender nun zumindest an, dass sich Fans der Moderatorin womöglich trotzdem auf weitere Sendungen mit Schrowange freuen können.