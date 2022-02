«SATC»-Spin-off «And Just Like That...» bekommt Doku-Special

Für das «Sex and the City»-Spin-off «And Just Like That...» geht es Richtung Staffelfinale. Am 3. Februar wird die vorerst letzte Folge des Revivals zu sehen sein. Fans müssen deshalb jedoch nicht sofort Abschied nehmen. HBO Max sei «noch nicht fertig», wie es in einer Ankündigung heisst. Der Streaminganbieter hat einen Dokumentarfilm produziert, in dem die Zuschauerinnen und Zuschauer «einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung dieser bahnbrechenden neuen Serie» bekommen.