Scarlett Johansson Ehemann Colin Jost scherzt über Kinokassen-Ablösung

Colin Jost (43) ist bekannt dafür, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Bei «Saturday Night Live» bewies der Moderator einmal mehr seinen Sinn für Selbstironie. Während des «Weekend Update»–Segments verkündete Jost die Nachricht, dass Zoë Saldaña (47) seine Ehefrau Scarlett Johansson (41) als kommerziell erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten abgelöst hat. Dazu erschien ein Balkendiagramm mit den Einspielergebnissen beider Schauspielerinnen auf dem Bildschirm.