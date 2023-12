Scarlett Johansson: Ihr Mann erträgt ihre Filme nur betrunken

«So kann ich endlich die kleinen Kunstfilme meiner Frau geniessen»

«Im Staat New York ist es jetzt erlaubt, in Kinos Alkohol auszuschenken», beginnt der Text. «Und so kann ich endlich die kleinen Kunstfilme meiner Frau geniessen», heisst es weiter. Der Gag bezieht sich offensichtlich auf Scarlett Johanssons Vorliebe, neben ihren Blockbustern wie «Black Widow» immer wieder anspruchsvolle, aber weniger beachtete Werke einzuschieben. Beispiele sind «Under the Skin» (2013) oder «Marriage Story» (2019). «War nur ein Scherz, Schatz. Ich liebe alle deine Filme», erklärte Colin Jost, nachdem er den Satz vorlesen musste.