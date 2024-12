Scarlett Johansson mit Ehemann Colin Jost: Schick in Schwarz

Scarlett Johansson (40) begeistert bei der jährlichen Gala–Veranstaltung im American Natural History Museum in New York mit einem klassischen Look in einem femininen schwarzen Abendkleid auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin besuchte das glamouröse Event in Begleitung ihres Ehemanns Colin Jost (42), der sich dafür mit einem Smoking in Schale geworfen hatte.