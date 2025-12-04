Scarlett Johansson soll Rolle in «The Batman»-Sequel ergattert haben

Erst der Exorzist, dann Batman

Johanssons Terminkalender ist prall gefüllt. Erst vergangene Woche unterschrieb sie für «The Exorcist», der noch vor dem Batman–Sequel gedreht werden soll. Dass Hollywood sie umwirbt, überrascht kaum: Mit «Jurassic World: Die Wiedergeburt» landete sie im Juli einen weiteren Kassenerfolg. Zudem feierte sie kürzlich ihr Regiedebüt mit dem Drama «Eleanor the Great», in dem die 96–jährige June Squibb die Hauptrolle spielt.