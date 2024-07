Scarlett Johansson sorgt bei Channing Tatum für einen Lachanfall

Zwischen Scarlett Johansson (39) und Channing Tatum (44) scheint die Chemie zu stimmen. Sogar so sehr, dass es die Schauspielerin schafft, bei ihrem «To The Moon»–Co–Star mitten auf dem roten Teppich einen Lachanfall auszulösen. Wie Fotos von der spanischen Premiere in Madrid zeigen, posierte das Duo am Donnerstag (11. Juli) Arm in Arm bestens gelaunt für die Fotografen.