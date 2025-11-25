Scarlett Johansson steigt in neuen «Exorzist»-Film ein

Millionen–Deal und enttäuschter Neustart

Die Geschichte der modernen «Exorzist»–Franchise ist eine von grossen Ambitionen und herben Enttäuschungen. 2021 legte Universal satte 400 Millionen Dollar auf den Tisch, um sich die Rechte an einer kompletten Trilogie zu sichern. Der Startschuss sollte 2023 mit «The Exorcist: Believer» fallen – doch der Film enttäuschte an den Kinokassen. Mit weltweit nur 136 Millionen Dollar Einspielergebnis blieb das Werk weit hinter den Erwartungen zurück. Ellen Burstyn (92) kehrte zwar als Chris MacNeil zurück, doch die Mischung aus nostalgischer Besetzung und neuen Gesichtern zündete nicht.