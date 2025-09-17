Scarlett Johansson trauert um «Pferdeflüsterer» Robert Redford

Geduld und Hingabe am Set

Was Johansson bis heute beeindruckt, ist Redfords Arbeitsweise mit ihr als Kinderdarstellerin. «Vor jeder Szene nahm er sich die Zeit, mit mir zu sprechen und alle Wendungen durchzugehen, die meine Figur bis zu diesem Punkt in der Geschichte durchlebt hatte», erinnert sie sich. Trotz des oft hektischen Drehalltags habe sie stets gespürt, dass er alle Zeit der Welt für ihre gemeinsame Arbeit hatte.