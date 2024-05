Scarlett Johansson und Co.: Warum Promis skeptisch auf KI blicken

Tom Hanks warnt schon seit längerem vor den Folgen der KI

Davor, dass es genau so kommen könnte, hat indes Schauspieler Tom Hanks (67) bereits vor gut einem Jahr im«Adam Buxton»–Podcast gewarnt. Er warf damals die Frage auf, wem eigentlich die Rechte am eigenen Bild gehören, wenn Künstliche Intelligenz künftig dazu in der Lage ist, Schauspielerinnen und Schauspieler immer wieder neu zu erschaffen – und das sogar weit über deren Tod hinaus.