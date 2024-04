Scarlett Johansson und Colin Jost: Glamour-Auftritt beim Presse-Dinner

Bei seinem Auftritt bezog Jost auch seine Ehefrau mit ein, wie «USA Today» berichtet. An Doug Emhoff (59), dem Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris (59), gerichtet sagte er zum Beispiel: «Doug, wie Sie an den ganzen Kommentaren über meine Frau erkennen können, bin ich es auch gewohnt, der Second Gentleman zu sein.» Mit einem seiner nächsten Kommentare entlockte er Johansson im Publikum ein Lachen: «Ich möchte meiner Frau dafür danken, dass sie viele Witze ertragen hat und zugestimmt hat, jede Person in diesem Raum nach der Zeremonie zu treffen.»