«Scary Movie»-Schauspielerin Jayne Trcka gestorben

Die in Minnesota geborene Trcka war unter anderem bekannt aus dem ersten Teil der Horror–Comedy–Reihe «Scary Movie». In der Komödie spielte sie die Rolle der Miss Mann. Vor der Kamera folgten vor allem kleinere Rollen, darunter im Musikvideo zum Song «Telephone» von Lady Gaga und Beyoncé, in dem auch Tyrese Gibson mitgespielt hat. Zuletzt soll Jayne Trcka in Kalifornien unter anderem als Maklerin gearbeitet haben.