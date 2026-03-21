«Schäm dich Reich!»: Wolter-Zwillinge mit neuer Dating-Game-Show

Sollte das Ganze auffliegen, ist das Geld weg. Vorbei sei die Tortur erst, wenn die Wolters alles auflösen. Man wolle «jede Grenze des guten Geschmacks» testen. So kann es wohl beispielsweise zum Aufessen von Resten auf fremden Tellern oder einem vorschnellen «Ich liebe dich» und dergleichen mehr kommen. «Erst blamieren, dann abkassieren: Wer schon immer einmal sehen wollte, wie ein erstes Date besser nicht laufen sollte, darf diese Dating–Game–Show nicht verpassen», werden die Zwillinge zitiert.