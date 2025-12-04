«Schattenmord» mit Dani Levy: Das macht den Film so besonders

Bewusste Entscheidung gegen konkrete Ortsangaben

Ein ungewöhnliches Detail fällt auf: Weder die Stadt noch das Bundesland, in dem die Geschichte spielt, werden im Film genannt. Eine bewusste Entscheidung, wie Stern erklärt: «Es war mir wichtig zu vermitteln, dass diese Geschichte überall und jederzeit stattfinden könnte.» Doch dahinter steckt auch ein ernster Sicherheitsaspekt. Die Antisemitismus–Beraterin des Projekts wies darauf hin: «Wenn die im Film dargestellte jüdische Gemeinde nicht real existiert, kann sie auch nicht Ziel eines Angriffs im echten Leben werden.»