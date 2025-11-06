Schauspiel-Ikone Ingrid van Bergen ist erblindet

Ingrid van Bergen wurde nach ihren Schauspielerfolgen auch dem Reality–TV–Publikum bekannt: Als sie 2009 ins Dschungelcamp einzog, war sie 77 Jahre alt. Sie ist damit die bislang älteste Siegerin der RTL–Show. Danach stand sie weiter auf der Theaterbühne, spielte bis 2011 in der Serie «Doctor's Diary» mit und belegte 2014 den zweiten Platz bei «Promi Shoppping Queen». Anschliessend sah man sie 2015 in «Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!» oder in Gastrollen in Serien wie «Dr. Klein» oder dem «Tatort».