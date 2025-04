Schauspieler Dirk Borchardt: Erneute Vaterfreuden mit 55 Jahren

Grund für den damaligen Umzug war die ständige Pendelei zwischen Berlin und Wien – Borchardt ist gebürtiger Berliner, während seine Frau zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens in Wien liebte. «Wir haben uns gefragt: ‹Wo war es immer am schönsten?› Und so sind wir ans Meer nach Sassnitz auf Rügen gezogen. Eine ganz private Glücksentscheidung, das kann ich jedem empfehlen: So viel Zeit wie möglich am Meer zu verbringen», erklärte der einstige «Danni Lowinski»–Darsteller im vergangenen Jahr gegenüber dem «Berliner Kurier». Wo Borchardt jetzt mit seiner Frau und ihren gemeinsamen Kindern lebt, ist nicht bekannt. Damals betonte er jedoch, dass es seine Familie «richtig fest nach Berlin nicht mehr ziehen wird».