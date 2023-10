Schauspieler Elmar Wepper ist gestorben

Elmar Wepper gehörte zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Er ist der jüngere Bruder von Schauspieler Fritz Wepper (82). Der gebürtige Augsburger spielte bereits als Jugendlicher Theater und studierte später Theaterwissenschaft und Germanistik. Zunächst arbeitete er vor allem als Theaterschauspieler und Synchronsprecher. In den 1970er Jahren etablierte er sich als Fernsehschauspieler, als er in der Serie «Der Kommissar» die Nachfolge seines Bruders antrat. Es folgten zahlreiche weitere Auftritte in Filmen und Serien.