Schauspieler Gabriel Guevara in Venedig verhaftet

Laut des Berichts trug sich die Verhaftung bereits am 2. September zu, also am vergangenen Samstag. Am darauffolgenden Sonntag hätte Guevara eigentlich einen Preis beim parallel zu den Filmfestspielen von Venedig laufenden Festival Filming Italy in Empfang nehmen sollen – der 22–Jährige war dort als bester Nachwuchsschauspieler auserkoren worden. Als Folge der schweren Vorwürfe sowie der Verhaftung sei die Vergabe jedoch abgesagt worden. Es habe sich bei dieser Entscheidung um eine «vorsorgliche Massnahme» gehandelt, werden die Veranstalter zitiert. Genaue Details bezüglich der Verhaftung, einer etwaigen Auslieferung sowie der genauen Vorwürfe gebe es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.