Schauspieler Hardy Krüger ist tot

Er arbeitete mit Weltstars

Hardy Krüger kam 1928 in Berlin zur Welt und startete nach 1945 eine internationale Filmkarriere. Er spielte unter anderem an der Seite von John Wayne, James Stewart und Sean Connery. Zudem war Krüger als Schriftsteller bekannt. Der Filmstar war zeitweise auch in Afrika zu Hause, wo er während der Dreharbeiten zu dem Filmklassiker «Hatari!» eine Farm kaufte. Mit seiner Frau Anita lebte er zuletzt in den USA und in Deutschland.