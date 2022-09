Schauspieler Heiner Lauterbach «mag überhaupt keine Arztserien»

Die Serie spielt in einem kleinen Dorf und spiegelt sehr gut das Leben in solchen Gemeinschaften wider. Sie wohnen am Starnberger See - haben Sie sich ans dörfliche Leben gewöhnt?

Lauterbach: Ja, wir haben auch unseren Dorfarzt. Ich lebe am Ende des Starnberger Sees in einem Bauernhaus. Es steht ganz allein, direkt am Wasser. Und der nächste Ort ist wirklich ein Dorf. Das hat nichts mit dem zu tun, was man mit dem Starnberger See assoziiert. Die riesigen Villen sind alle auf der anderen Seite. Ich bin am Ostufer, das eigentlich schöner ist. Ich sehe die Sonne über dem See untergehen. Ich weiss gar nicht, warum die reichen Leute alle am Westufer leben. Bei mir fahren sie mit dem Traktor herum und ziehen mein Auto im Winter aus dem Schnee, wenn ich stecken bleibe. Bei mir zu Hause geht es dörflich zu und das mag ich auch sehr gerne.