Schauspieler Heino Ferch hat als Kind eine Wasserleiche entdeckt

«Es war schon gruselig – aber das kam erst hinterher»

In der Radio Bremen–Talkshow erinnerte sich der Krimi–Star an den Vorfall: «Ich war bei meiner Oma in Waldshut, das ist im Süden Deutschlands, in Baden–Württemberg unweit der Schweizer Grenze». In einem am Fluss gelegenen Freibad habe er mit anderen Kindern im Wasser gespielt: «Ich war zehn, und da kam jemand vorbeigeschwommen, der nicht mehr so ganz geatmet hat.»