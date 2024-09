Schauspieler James Darren ist mit 88 Jahren verstorben

Darren kam als James Ercolani 1936 in Philadelphia zur Welt. Seine Eltern waren italienische Einwanderer. Nachdem er mit 16 die Schule abgebrochen hatte, wollte er Schauspieler werden – und wurde schliesslich von einem Talentscout entdeckt. Er studierte dann in New York bei der legendären Schauspiellehrerin Stella Adler, bevor er bei Columbia Pictures unterschrieb und 1956 sein Filmdebüt in dem Drama "Der Dschungel von Manhattan" gab.