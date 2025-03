Schauspieler Jannik Schümann: Liebeserklärung zum Geburtstag

Im Frühjahr 2024 folgte die Verlobung, die im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut ging: Auf seinem Instagram–Account teilte Schümann damals Aufnahmen von dem besonderen Moment. Wie auf einem der Bilder deutlich zu erkennen war, liess sich Kruck ein Buchstaben–Tattoo auf dem Oberschenkel stechen mit der Frage: «How about you and me forever?» («Wie wäre es mit dir und mir für immer?»). Darunter prangten zwei Ankreuzoptionen: «Yes» und «Fuck yeah». In einem weiteren Video war zu sehen, wie Schümann mit einer Tätowiermaschine die letztere Option ankreuzte. «Der Moment, in dem ich ‹fuck yeah› gesagt habe», schrieb er dazu.