Schauspieler Jude Law auf dem «Walk of Fame» geehrt

Dank geht an seine Familie

In seiner Rede dankte der 51–jährige Brite seiner Familie für ihre Unterstützung. «Ich hatte grosses Glück, eine Familie um mich zu haben, die meine Leidenschaft für die Schauspielerei und das Filmemachen gelebt und unterstützt hat», wird Law in der britischen «Daily Mail» zitiert. «Und einige dieser Mitglieder meiner wunderbaren Familie sind heute hier. Und sie wissen, was sie mir bedeuten. Ich liebe sie so sehr», wandte sich der Schauspieler direkt an seine anwesenden Familienmitglieder.