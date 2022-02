Schauspieler Martin Feifel verdient wegen Corona «nur noch die Hälfte»

Der «Tatort»-Star kritisiert die Politiker. Diese würden in einer Blase leben, in der sie die Branche nicht mehr verstehen. Die staatliche Hilfe sei in seinen Augen «ein Witz» gewesen. «Ich habe 3.000 Euro für drei Monate bekommen, da war aber alles inklusive, Miete, Krankenversicherung, Altersvorsorge, Kleidung, Essen...»