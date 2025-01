Schauspieler Matthew Lillard feiert «Scream»-Comeback

Fast 30 Jahre nach seinem vermeintlichen Leinwand–Tod kehrt Matthew Lillard (55) in seiner Rolle als Stu Macher zur «Scream»–Reihe zurück. Wie das Branchenportal «Deadline» berichtet, wird der Schauspieler in «Scream 7» wieder zu sehen sein. Wie genau das möglich sein soll, nachdem sein Charakter in «Scream – Schrei!», dem Auftakt der Filmreihe von 1996, das Zeitliche zu segnen schien, ist noch unklar.