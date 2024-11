Schauspieler Sebastian Ströbel: Pendelstress für «Die Bergretter»

«Es gehört für mich einfach zum Job dazu»

Seit 2014 spielt er Markus Kofler, den Leiter der Bergrettung. Gedreht wird rund um den Wilden Kaiser in Österreich. Seine Ehefrau Kristina, mit der er seit 2005 verheiratet ist, und die vier Töchter leben jedoch in Hamburg. Um trotz der Dreharbeiten so viel Zeit wie möglich mit der Familie zu verbringen, nimmt Ströbel den Reisestress in Kauf. «Es bringt nichts, darüber zu jammern und es gehört für mich einfach zum Job dazu», erklärt er Moderatorin Annika Lau (45) in der Sendung «Gala», wie RTL vorab verrät. «Wir wissen alle, worauf ich mich eingelassen hab, und die Familie unterstützt das.»