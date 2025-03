Schauspielerin Amanda Seyfried zeigt Hautausschlag und wird gefeiert

Amanda Seyfried (39) macht kein Geheimnis aus ihren Hautproblemen – und das kommt bei ihren Fans gut an. In einem Video für das YouTube–Format «Beauty Secrets» des Fashion–Magazins «Vogue» offenbart die Schauspielerin ihre Skincare–Routine und zeigt anhand ihres ungeschminkten Gesichts, dass sie an einem Gesichtsekzem leidet. «Ihr fragt euch vielleicht, was das in meinem Gesicht ist. Das ist mein Ekzem. Ich leide an perioraler Dermatitis», erklärt sie zu Beginn des Videos.